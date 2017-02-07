07.02.2017 10:56:55

Balıkesirspor'da Burak'a doğum günü sürprizi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un takım kaptanı Burak Çalık'a antrenman sonrası Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

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TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un takım kaptanı Burak Çalık'a antrenman sonrası Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.Burak Çalık için saha ve içinde maç yapan futbolcu maketleri bulunan pasta hazırlatan futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeli başarılı oyuncuyu teker teker kutladı. Balıkesirspor'lu oyuncular, 28 yaşına giren kırmızı-beyazlı futbolcunun başında yumurta kırıp, una buladılar. Pastanın kesilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Burak Çalık, "Bugün doğum günü pastamı kestik. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını keseriz" dedi.