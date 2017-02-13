13.02.2017 21:07:09

Balıkesirspor 1 puanı kurtardı

Göztepe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Can Cangök, bir puanın kendileri için teselli olduğunu ifade ederek, 'Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik' dedi.

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Göztepe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Can Cangök, bir puanın kendileri için teselli olduğunu ifade ederek, "Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik" dedi.TFF 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye konuk olan Balıkesirspor, son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, son dakikada gelen beraberlik golünün kendileri için teselli olduğunu söyledi.Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ve farka gidebileceklerini kaydeden Cangök, "Göztepe daha sonra biraz daha derli toplu oynayamaya başladı. Yandan gelen bir topla golü buldular. Son dakikada gelen gol emeklerimizin karşılığı oldu diye düşünüyorum. Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik" dedi.