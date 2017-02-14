14.02.2017 14:05:57

Balıkesirliler en çok 'Eymen' ve 'Zeynep' isimlerini tercih etti

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale'de 2016 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri açıkladı. 2016 yılında Balıkesirliler kızlarda 'Zeynep' erkeklerde ise 'Eymen' ismini tercih etti.

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TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale'de 2016 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri açıkladı. 2016 yılında Balıkesirliler kızlarda 'Zeynep' erkeklerde ise 'Eymen' ismini tercih etti.TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale'de 2016 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2016 yılında Balıkesir'de kızlarda 'Zeynep' erkeklerde ise 'Eymen' ismini tercih etti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Balıkesir'de kız bebeklerde ilk beş isim sıralaması şöyle: Zeynep, Elif, Defne, Miray ve Eylül. Erkek bebeklerde ilk beş isim sıralaması ise şöyle: Eymen, Ömer, Yusuf, Emir ve Miraç oldu. Çanakkale'de kız bebeklerde ilk beş isim sırasıyla; Zeynep, Elif, Defne, Miray ve Eylül oldu. Erkek bebeklerde ise ilk beş isim sırasıyla; Eymen, Ömer, Yusuf, Kerem ve Ayaz oldu.