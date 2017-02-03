03.02.2017 17:26:26

Balıkesirliler Dernekleri Büyükşehir'de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren Balıkesirliler dernekleri için teknik temas ve tanışma programı düzenledi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren Balıkesirliler dernekleri için teknik temas ve tanışma programı düzenledi.Program kapsamında Balıkesir'e gelen 15 derneğin başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u makamında ziyaret ettiler. Büyükşehir çalışmaları hakkında Balıkesirliler derneklerine bilgi veren Başkan Uğur, "Balıkesir öyle büyük bir kent ki Balıkesirliler, Balıkesir'i tanımıyor. Balıkesir'de Balıkesir kimliği oluşsun istiyoruz" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren Balıkesirliler dernekleri için teknik temas ve tanışma programı düzenledi. Program kapsamında Balıkesir'e gelen 15 derneğin başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u makamında ziyaret ettiler. İlk olarak Büyükşehir Hizmet Binası girişinde sergilenen mega projelerin maketlerini inceleyen dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Uğur ile bir araya geldiler. Başkan Uğur'a düzenlenen program için teşekkür eden Balıkesirliler dernekleri yöneticileri dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.Başkan Uğur: "Balıkesirliler Balıkesir'i Tanımıyor"Dernek başkanlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da Büyükşehir çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Balıkesir'i Türkiye ve dünyada tanıtarak marka şehir yapmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir ile birlikte bu çalışmalara ağırlık verildiğini belirtti. Balıkesir'in önemli değişimler geçirdiğini hatırlatan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah zaman ilerledikçe Balıkesir'de daha da değişiklikler olacak. Yalnız merkezde değil, Sındırgı'sında, Manyas'ında Bandırma'sında her tarafından bu değişimler yaşanıyor. Balıkesir öyle büyük bir kent ki Balıkesirliler, Balıkesir'i tanımıyor. Ayvalıklı Sındırgı'yı bilmiyor, Erdekli Dursunbey'i bilmiyor. Beyaz Geziler ile Ayvalıklı'yı alıyoruz Dursunbey'e götürüyoruz. Burhaniyelileri Sındırgı'ya götürüyoruz. Ne güzel yerler buraları diyorlar gezenler. Balıkesir'de Balıkesir kimliği oluşsun istiyoruz. Nasıl İstanbul'da Kartal'da yaşayan da İstanbulluyum diyor, Şişli'de yaşayanda Fatih'te yaşayanda İstanbulluyum diyor. Avcılardaki İstanbulluyum diyor. Pendik'ten Avcılara iki saatte gidemiyorsunuz. İstiyoruz ki Balıkesir yaşanılabilir bir şehir olsun"dedi.Balıkesir yeni yatırımlar ile büyüyorBalıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne de yatırımcıların ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Uğur, önceki gün Şişecam ile imzalanan protokol ile 1 yıl içerisinde hizmete girecek olan 400 milyon liralık yatırım hakkında bilgiler verdi. Fabrikanın şubat 2018 yılında üretime başlayacağını belirten Uğur, "Şişecam imzayı atmadan fabrikada kullanılacak malzemeleri bile sipariş etmiş. Bunun arkasından Kale Grubu, Zeynep Bodur hanım geldi burada yer aldı. Filli Boya imza atacak. Bunun ardından Hek Gıda var. Unlu mamüller üretecek. Çay deresi ilk etabı olan Avlu Balıkesir, Nisan ayında hizmete girecek. Arkasından Onburda hastane ile beraber hizmete girecek. Bunlar bile Balıkesir'de 10 bine yakın istihdam sağlayacak işler. Önemli olan Balıkesir'i sosyal hayata da hazırlamak" dedi.Başkan Uğur ile hatıra fotoğrafı çektiren 15 derneğin başkanı daha sonra Balıkesir Büyükşehir projeleri olan Frıntaş, Çar Deresi, Yeni Hal, Hayvan barınağı ve Çocuk Köyü'nü gezerek yetkililerden bilgi aldılar.