13.02.2017 19:28:10

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 26 asker tutuklandı

BALIKESİR (İHA) â€' Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 26 asker tutuklandı.

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BALIKESİR (İHA) â€" Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 26 asker tutuklandı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli olarak Ankara, Afyonkarahisar, Bingöl, Bolu, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Uşak illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen 32 askerden 26'sı tutuklanırken, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şahıs serbest bırakıldı. Aranan 1 şahsın ise yurt dışında firari durumda olduğu öğrenildi.