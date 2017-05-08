09.05.2017 12:52:36

Balıkesir kan veriyor kampanyası başladı

Türk Kızılayı Balıkesir Gençlik Kolları tarafından Ramazan ayına hazırlıklı olmak için başlatılan 'Balıkesir kan veriyor' kampanyasına Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türk Kızılayı Balıkesir Gençlik Kolları tarafından Ramazan ayına hazırlıklı olmak için başlatılan 'Balıkesir kan veriyor' kampanyasına Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur katıldı.Özellikle Ramazan ve yaz aylarında kan bağışlarında görülen azalmayı önlemek ve gerekli tedbirlileri alarak farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı Balıkesir Gençlik Kolları tarafından başlatılan Balıkesir kan veriyor kampanyasına Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kampanyada ilk kan bağışlarını Vali Ersn Yazıcı ve Başkan A.Edip Uğur yaptı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada tüm Balıkesirlileri hemşehrilerimi vermeye davet ettiğini belirterek "Bu insanlara en güzel hizmet olan bu görevi yapması lazım. Kızılayımız uzun yıllardır bu işi organize ediyor. Zor ve acil durumda olan ameliyata girecek olan yani bir şekilde kan ihtiyacı olan insanların ilk aklına gelen kurum Kızılay. Bizime sağlığımız yerindeyken yarın ihtiyacımız olduğundan rahatlıkla kolay bir şekilde kana ulaşabilmemiz için bu iş için kendini adayan ve çok güzel bir şekilde bunu organize edip Türk halkına hizmet eden Kızılay'ın kan verme kampanyasına herkesin katılımını bekliyorum. Bizde kampanyaya destek vermek için kan verdik herkesi buraya davet ediyorum" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur Kızılay'ın önemine değinerek "Kızılay hem kan bağışında kan bankası olarak hem felaket anında bütün dünyadaki felaketlere koşan kan ihtiyacı karşılayan bir kurumumuz. Balıkesir Kızılay'ımız çalışıyor. Bende Bütün Balıkesilileriş Kızlay'a kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.Balıkesir'de yıllık 100 bin ünite kana ihtiyaç varKızılay Balıkesir Şube Başkanı Av.Hüseyin Gündoğan ise "Balıkesir kan veriyor kampanyasını bugün Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve protokolümüzün katılımıyla başlatmış bulunmaktayız. Malum kan sadece insandan alınan ve insana verilebilen hayati bir sıvı. Başka bir şekilde yerine koymak telafi etmek mümkün değil. Ramazan ayı kan bağışlarının düştüğü ama ihtiyacın hiç azalmadığı bir dönem. Ramazan ayı öncesinde bir farkındalık oluşturmak için ve Balıkesir'i kan bağışında bulunmaya davet ettik. Balıkesir'de ortalama yılda 34 bin ünite kan topluyoruz. Bu demektir bir ünite kanın 3 kişiye kişiye verilmesi halinde Balıkesir'de yıllık 100 bin ünite kana ihtiyaç var, 100 bin hastaya şifa demektir. Başka Kızılay yok hastaların ihtiyaçları sürekli devam ediyor. Stoklarımızı ne kadar canlı ve yüksek seviyede tutarsak olası bir olağan üstü durumlarda insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında bizler rahatlamış olacağız. Kan bağışlayan kişiler vücutlarındaki kan ağırlığının 14'de birini veriyor. Kan verdiği zaman kanının biteceği gibi sakın bir kaygıya kapılmasın. Salık bireyler erkekler yılda 4 kez, bayanlar ise yılda 3 kez kan verebilirler. 18-65 yaş arasında sağlığı yerinde olan herkesi ben bu kampanyamıza davet ediyorum" dedi.