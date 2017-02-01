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Balıkesir'in nüfusu arttı
01.02.2017 17:49:37

Balıkesir'in nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus İstatistiklerini açıkladı. 2016 yılında Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken, Balıkesir 1 milyon 196 bin 176 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 17. şehri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus İstatistiklerini açıkladı. 2016 yılında Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken, Balıkesir 1 milyon 196 bin 176 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 17. şehri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdür V. Osman Binici, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Binici, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus İstatistikleri sonuçlarını açıkladı. Balıkesir'in 2015 yılında 1 milyon 186 bin 688 olan nüfusunun 2016 yılında 9 bin 488 kişi artarak 1 milyon 196 bin 176'ya yükseldiğini kaydeden Binici, BalıkesirÂ´de nüfus artış hızının da binde 7,02'den binde 7,96'ya yükseldiğini açıkladı.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Balıkesir'in nüfusunun 1 milyon 196 bin 176 kişi olduğunu söyleyen Binici, "Balıkesir, Türkiye nüfusunun yüzde 1,5'ini oluşturmakta. Kilometrekareye düşen nüfusa baktığımızda BalıkesirÂ´de 1 kilometrekareye 84 kişi olarak hesap edilmiş, yoğunluk olarak da TürkiyeÂ´de 31. il konumundadır" diye konuştu.

İlçe nüfuslarını da açıklayan Binici şu bilgileri verdi; "Balıkesir'in ilçelerine geldiğimizde en büyük ilçesi 176 bin 377 nüfusla Karesi ilçesi, 2. sırada 175 bin 017 ile Altıeylül, 3. sırada 149 bin 469 ile Bandırma, 4. sırada 144 bin 995 ile Edremit, 5. sırada 72 bin 927 ile Gönen, 6. sırada 68 bin 457 kişi ile Ayvalık, 7.sırada 57 bin 800 ile Burhaniye, 8. sırada 49 bin 324 ile Bigadiç, 9. sırada 39 bin 411 ile Susurluk, 10. sırada 37 bin 435 ile Dursunbey, 11. sırada 34 bin 401 ile Sındırgı, 12. sırada 33 bin 427 ile İvrindi, 13. sırada 32 bin 477 ile Erdek, 14. sırada 27 bin 641 ile Havran, 15. sırada 23 bin 791 ile Kepsut, 16. sırada 19 bin 828 ile Manyas, 17. sırada 18 bin 358 ile Savaştepe, 18.sırada 13 bin 384 ile Balya, 19. sırada 12 bin 779 ile Gömeç ve 20. sırada 8 bin 878 kişilik nüfusu ile Marmara yer aldı"

Öte yandan 2016 ADNKS sonuçlarına göre Balıkesir ilinde erkek nüfusun oranı yüzde 49,90 , kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,09 olduğu açıklandı.

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