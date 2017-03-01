01.03.2017 22:23:34

Balıkesir'deki öğretmen cinayeti

Edremit ilçesinde, iki çocuk annesi İngilizce öğretmeninin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili, olay yerinde parmak izi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 27 Şubat'ta iki çocuk annesi İngilizce öğretmeninin evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elif Denizer Isparta'nın (47) evinde parmak izi bulunması üzerine gözaltına alınan R.K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.K, tutuklandı.

Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan R.K'nin muktulün cep telefonunu yakarak imha etttiği öğrenildi.

- Olay

Edremit'e bağlı Hekimzade Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden Elif Denizer Isparta'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu şehir dışında olan eşine haber vermişti.

Akşam saatlerinde eve gelen ve yatak odasında eşinin cansız bedeniyle karşılaşan Enis Isparta, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri, Isparta'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Savcının incelemesinin ardından iki çocuk annesi kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.