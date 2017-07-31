31.07.2017 21:40:11

Balıkesir'de yılan yerine ablasını öldürdü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir gencin ahırdaki yılanı öldürmek isterken yanlışlıkla vurduğu ablası hayatını kaybetti.



Bigadiç'in kırsal Alan Mahallesi'nde ahırda saman yerleştiren Ö.F.K. (23), gördüğü yılanı öldürmek isterken yanlışlıkla ablası E.K.'yı (33) vurdu. Ağır yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. E.K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, gözaltına alınan Ö.F.K'nın sorgusu sürüyor.



