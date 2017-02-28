01.03.2017 08:49:49
Balıkesir'de sabah erken saatlerde görülen sis hayatı da olumsuz etkiledi. Sabah işlerine gitmek için evinden çıkan vatandaşlar sis ile karşılaştı. Özellikle şehrin kavşak noktalarında sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin bir çok yerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Balıkesir'de sis etkili oldu
Balıkesir'de sabah erken saatlerde görülen sis etkili oldu.Balıkesir'de sabah erken saatlerde görülen sis etkili oldu.
Balıkesir'de sabah erken saatlerde görülen sis hayatı da olumsuz etkiledi. Sabah işlerine gitmek için evinden çıkan vatandaşlar sis ile karşılaştı. Özellikle şehrin kavşak noktalarında sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin bir çok yerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.