28.02.2017 13:20:27

Balıkesir'de otomobilin dereye devrilmesi

Derede kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlunun öldüğü, annenin ise yaralandığı kazada, derede kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin Balat Köprüsü mevkisinde 26 Şubat'ta meydana gelen kazanın ardından derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 10, Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden 3 olmak üzere 13 kişilik dalgıç ekibi, sabahın erken saatlerinden itibaren deredeki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Jandarma Genel Komutanlığından 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibinin de çağrıldığı bölgede bekleyiş sürüyor.

- Olay

Bursa'da oturan ve memleketi Dursunbey ilçesindeki yakınlarına, eşi Melek, çocukları Mustafa (8) ve Uğur ile birlikte giden Harun Deniz'in (33) kullandığı 10 VR 306 plakalı otomobil, Akyayla Mahallesi civarında yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlanmıştı.

Melek Deniz, dere yatağındaki otomobilin yakınında yaralı halde bulunmuştu. Arama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, sürücü Harun Deniz'in cesedini aracın yakınında, derede sürüklenen oğlu Mustafa'nın cesedini ise otomobilden yaklaşık 100 metre ileride bulmuştu. Ailenin küçük oğlu Uğur Deniz'e ise ulaşılamamıştı.



