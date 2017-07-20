20.07.2017 09:17:31

Balıkesir'de kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23:00 sıralarında E-87 karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. Çağla Ökmen idaresindeki 10 SN 006 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan şoför İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Semra Öktem ve Hatice Özgül ise hayatını kaybetti.



Polisin, kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.