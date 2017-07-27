27.07.2017 15:47:46

Balıkesir'de kamyonetler birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sarıköy Mahallesi'nde bulunan mezbahaya büyükbaş hayvan getirdikten sonra dönüş yapan 17 YE 082 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 10 SB 845 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlanırken, kamyonetteki Selim Yaman (58) ile otomobildeki Ülfet Uçan hayatını kaybetti. Samet Korkusuz ve Seçkin Karaca ve Turan Yaman yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada, yaralanan üç kişi Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hatalı sollamanın sebep olduğu kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.



