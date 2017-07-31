31.07.2017 20:48:01

Balıkesir'de deniz bisikleti battı, iki kişi itfaiye tarafından ölümden kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen deniz bisikleti battı. İki kişi itfaiye tarafından ölümden kurtarıldı.



Zeytinli Mahallesi Dalya mevkiinde içinde iki kişinin bulunduğu deniz bisikleti kuvvetli poyraz sebebiyle sürüklenmeye başladı. Deniz bisikletini karaya ulaştırmak için emek harcayan kazazedeler bir sürü sonra yorgun düştü. Bölgede devriye gezen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı can kurtaran botu deniz bisikletine doğru yol alırken, açık denizdeki dalgalar sebebiyle deniz bisikleti su alarak battı. Kısa sürede batan deniz bisikletinin yanına gelen itfaiye botu, iki kişiyi bota alarak kurtardı. Bir süre sonra da deniz bisikleti tamamen sulara gömüldü.





