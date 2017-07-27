27.07.2017 16:32:34

Balıkesir'de ağaçları giydirdiler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kadınlar ağaçları giydirdi.



Belediye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun işbirliği ile yapılan "Doğayı Giydirelim" konulu projeye kadınlar destek oldu. Kampus Kafe'de üretim yapan kadınlar, kampus içinde bulunan ağaçların giydirilmesinde de görev aldı. Kadınlar projede görev almaktan mutlu olduklarını söyledi.



Kadınların ürünlerini satmada yardımcı olduklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal," Çok keyifli bir ortam. Kadınlar çok güzel çalışıyorlar. El emeklerini burada Ören'de satışa sunmalarına yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Şu anda çay bahçemizde ürettikleri objeleri ağaçlara giydiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



Kadınlara teşekkür eden Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Oğuzhan İlban da, "Burhaniye Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun ortak projesi olan Doğayı Giydirelim projesi yöremizin tanıtımına katkı sağlayacak. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler değerlenecek. Burada kadınlar ve gelen misafirlerimiz doğayı giydirmeye yönelik projenin içindeler" dedi.