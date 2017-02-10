10.02.2017 13:15:38

Balıkesir'de 8 komiser tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 komiserden 8'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet mensuplarına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 13 komiser, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, daha önce tutuklanan ve Balıkesir'deki özel okulda öğretmenlik yapan Edebali A'ya bağlı olduklarının tespit edildiği öğrenildi.



Edebali A'nın, bu komiserlerin de aralarında bulunduğu, emniyet içindeki orta kademe personelden sorumlu, "orta kademe imamı" olarak faaliyet yürüttüğünün belirlendiği bildirildi.



Zanlıların ifadelerinde, telefonlarında bulunan "ByLock" programını farklı zamanlarda Edebali A'nın yüklediğini ve aktifleştirdiğini anlattıkları belirtildi. Bu komiserlerin tamamının, kendilerinden sorumlu olduğunu söyledikleri Edebali A'yı farklı kod isimleriyle tanıdıkları ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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