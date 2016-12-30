31.12.2016 11:25:33

Balıkesir'de 240 köy yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir'de gece boyu yağan kar nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı

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Balıkesir'de gece boyu yağan kar nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı.Balıkesir'de dün gece etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yolu sayısı 240'a yükseldi. Sabah şehri saran beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, hafta sonu olması dolayısıyla evde kalmayı tercih etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediye ekipleri şehir içinde kaldırımlarda biriken karları temizlerken, yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarında ise çalışmalar sürüyor. Kentte Altıeylül'de 4, Dursunbey'de 35, İvrindi'de 4, Karesi'de 43, Balya'da 33, Manyas 13, Savaştepe'de 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.(Bahadır Demirçeviren/İHA)