04.02.2017 17:18:28

Balıkesir Ayakkabıcılar çarşısı yasta

Balıkesir Ayakkabıcılar Çarşının sevilen simalarından Yaşar Sarıdemir 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Balıkesir Ayakkabıcılar Çarşının sevilen simalarından Yaşar Sarıdemir 62 yaşında hayatını kaybetti.Balıkesir Ayakkabıcılar Çarşısı ve Hasan Baba Çarşısının sevilen kişilerinden Yaşar Sarıdemir 62 yaşında hayata gözlerini kapattı. Yıllardır felçli olan Sarıdemir evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Hasan Sarıdemir Zağnos Paşa Camiinde ikinde vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığına göz yaşları ve dualarla defnedildi. Sarıdemir'in cenazesine aile yakınlarının yanı sıra Ayakkabıcılar ve Hasan Baba çarşısı esnafı katıldı.