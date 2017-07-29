29.07.2017 14:40:58
Balık tutarken akıma kapıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde balık tutmaya çalışan Veysel S.(55), oltası yüksek gerilim hattına takılınca ağır yaralandı.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Gölevi Mahallesi Cüri mevkisinde balık tutmayan giden amatör balıkçı Veysel S.'nin, Cüri Irmağı'na atmak için salladığı oltası hemen yakınlarından geçen yüksek gerilim hattına takıldı.
Akıma kapılan Veysel S.'de ağır yanıklar oluştu. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel S. tedavi altına alındı. Ağır yaralı hastaneye getirilen Veysel S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.