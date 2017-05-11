11.05.2017 11:55:27

Balık sevdası engelli vatandaşı canından ediyordu

Antalya'da balık tutmak için falezlerden sahile inen Parkinson hastası engelli vatandaş, kayalık alanda rahatsızlanınca devreye deniz polisi girdi. Havanın da sıcak olması nedeniyle fenalaşan vatandaş, polis tarafından kurtarıldı.

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Antalya'da balık tutmak için falezlerden sahile inen Parkinson hastası engelli vatandaş, kayalık alanda rahatsızlanınca devreye deniz polisi girdi. Havanın da sıcak olması nedeniyle fenalaşan vatandaş, polis tarafından kurtarıldı.Olay saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi eski mezbaha alanındaki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Adlı (51), sabah saatlerinde olta takımını da alarak evinden üçlü denge bastonuyla balık tutmak için falezler üzerine geldi. Bastonla, yavaş yavaş yüzlerce basamaktan inen Adlı, kayalık alanda balık tutmaya başladı. Havanın da sıcak olması nedeniyle bir anda fenalaşan Parkinson hastası bedensel engelli Hasan Adlı, cep telefonundan güçlükle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.Olay yerine kısa sürede, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Adlı'nın güneşten etkilenmemesi için yüzüne ceketi ile gölge yapıldı. Adlı'nın, karadan ambulansa ulaştırılma şansının zor olması nedeniyle deniz polisinden yardım istendi. Kaşık sedye ile polis botuna alınan Hasan Adlı, tedavisi yapılmak üzere Kaleiçi Yat Limanı'na oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Adlı'nın, oltası, denge bastonu ve eşyaları da bota alındı.