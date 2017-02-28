28.02.2017 13:05:36

Bale kursları başladı

Düzce Belediyesi tarafından bir süre önce duyuruları yapılan Bale çalışmaları için kurslar başladı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile kurslar Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor.

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Düzce Belediyesi tarafından bir süre önce duyuruları yapılan Bale çalışmaları için kurslar başladı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile kurslar Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor.Düzce Belediyesi 6-14 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile bale kursları veriyor. Fiziksel faydalarının dışında çocuklara organize bir ortamda sosyalleşmek ve bağ kurmak için fırsat veren bale eğitimi çocukların hayatları boyunca kullanacakları sözsüz iletişimi sağlayan beden dilini öğrenmelerine de olanak sağlıyor. Şubat Ayı'nda yapılan kayıtların ardından kurslara geçildi. Kurslar her hafta cumartesi günleri iki ders halinde veriliyor. Kültür Merkezinde yapılan Bale Kursu kapsamında talep olduğu taktirde yetişkinlere yönelik bir sınıf da açılabilecek.