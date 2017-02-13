13.02.2017 13:47:09

Balcalı Hastanesi'nde 'Yeşil Dedektör' uygulamasına başlandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Kuleci, 9 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde kullanılan dumansız hava sahası denetimi yapabilen Yeşil Dedektör uygulamasını öğrenci ve akademisyenlere tanıttı.

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Kuleci, 9 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde kullanılan dumansız hava sahası denetimi yapabilen Yeşil Dedektör uygulamasını öğrenci ve akademisyenlere tanıttı.Hipokrat Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını ÇÜ Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü Başkanı Hanefi Seyithan Erükçü yaptı. Kulüp hakkında bilgi veren Erükçü, amaçlarının bilimi öğrencilerle buluşturup daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve insanlığın bilime ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.ÇÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Kuleci, "Geçmişten Günümüze Tütünle Savaş" konulu sunumunu yaptı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Doç. Dr. Kuleci, tütünün icat edildiği ilk günden bu yana tütün ve tütün ürünleriyle savaştıklarını ancak çoğu zaman kazanamadıklarını söyledi.Doç. Dr. Sedat Kuleci, Yeşilay tarafından dumansız hava sahası denetimlerini kolaylaştıracak ve sigara kullanmayanları pasif içicilikten koruyacak uygulamayı da tanıttı. Doç. Dr. Kuleci, Balcalı Hastanesi'nde de Yeşil Dedektör uygulamasına başlandığını kaydetti.Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Filiz Koç, Doç. Dr. Sedat Kuleci'ye katkılarından dolayı, teşekkür belgesi verdi.