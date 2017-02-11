12.02.2017 11:37:43

Bal arısı kovanı çalan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 60 adet bal arısı kovanı çalan şüpheli yakalandı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 60 adet bal arısı kovanı çalan şüpheli yakalandı.Olay, 8 Şubat Çarşamba günü Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimini arıcılıkla sağlayan A.K.'nin, 60 adet bal arısı kovanı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelinin R.E. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonun ardından R.E., Samanlı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Metruk arazideki bal arısı kovanları ise A.K.'ye teslim edildi.