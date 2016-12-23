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'Baklavadan Mozaik' rekor denemesi yapacaklar
23.12.2016 15:45:52

'Baklavadan Mozaik' rekor denemesi yapacaklar

Gaziantep'de bulunan bir AVM'de, Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokolün katılımıyla, 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor' denemesi gerçekleştirilecek.

Gaziantep'de bulunan bir AVM'de, Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokolün katılımıyla, 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor' denemesi gerçekleştirilecek.

Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi, Ayıntap Baklava, UMOSAD Mozaik Derneği öncülüğünde, Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz ve Ressam Mustafa Bencan'ın koordinatörlüğünde 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk; 20-24 Aralık tarihleri arasında hazırladıkları 37,5 metrekarelik 'Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiği' ile rekoru kırmaya çalışacak.

Rekor denemesinin, '40 Kattaki Tarih' adıyla Gaziantep'in olmazsa olmazlarından baklava ve 'Çingene Kızı Mozaiğini' bir araya getirme fikriyle ortaya çıktığı belirtildi. 37,5 metrekare boyutundaki mozaiğin 14 ana rengini oluşturan içi fıstık dolu her biri yaklaşık 7 santimlik 6 bin 160 adet gerçek baklava dilimi üretildi.

Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 24 Aralık tarihinde saat 16.00'da gerçekleşecek rekor denemesi, Prof. Dr Orhan Kural Başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edilecek.
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