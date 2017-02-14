14.02.2017 11:05:54

Bakkala giren kar maskeli hırsız polisten kaçamadı

Karaman'da bakkal dükkanına giren kar maskeli hırsız, bisikletiyle kaçarken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Karaman'da bakkal dükkanına giren kar maskeli hırsız, bisikletiyle kaçarken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur G. (20), bisikletiyle bakkal dükkanının önüne geldi. Etrafı kolaçan eden Onur G., daha sonra elindeki penseyle dükkanın kapı camını kırarak içeriye girdi. Camın kırıldığını duyarak balkona çıkan bir apartman sakini dükkana birinin girdiğini görerek durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için bakkalın bulunduğu bölgeyi ablukaya aldı. Bakkal dükkanına giren Onur G., kasada bulunan yaklaşık 15 lira bozuk para ve birkaç paket sigara aldıktan sonra bisikletiyle kaçarken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olay yeri inceleme ekibi de olayın meydana geldiği dükkanda parmak izi çalışması yaptı. İki gün önce Van'dan Karaman'a geldiği öğrenilen Onur G.'nin, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.