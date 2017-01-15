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Bakkal: 'Maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz'
15.01.2017 18:43:49

Bakkal: 'Maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal içerideki maçlara galibiyet parolasıyla çıktıklarını Boluspor maçında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal içerideki maçlara galibiyet parolasıyla çıktıklarını Boluspor maçında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip ikinci yarının ilk maçında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından ara vermeden çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçı ve hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular düz koşunun ardından idmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Ardından yarı sahada taktik antrenman yapan futbolcular son bölümde ise kanat ortalarına gol vuruşu yaparak çalışmalarını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dejan Kelhar, Erkan Kaş ve Galip Güzel katılmadı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor karşısında kaçırılan puana üzüldüğümüzü ancak şampiyonluk yolundaki rakipten alınan bir puandan dolayı da Sivas'a huzurlu döndüğünü söyledi.

"Güzel bir takım olduk"

Malatya'da oynanan maçta sahanın zemininin ağır olduğunu kaydeden Bakkal, "Buna rağmen net 6-7 tane pozisyonumuz var. Bizim takım olarak oynadığımız şablon belli. Yeni gelen oyuncuların da katkıları ortada. Onlar da takıma hemen uyum sağladılar. Güzel bir takım olduk. Bu oyunumuzu galibiyetlerle süslemek istiyoruz. Bunu da yapabilecek hem güce hem de tempoya sahibiz" dedi.

"Bütün taraftarlarımızı artık stada davet ediyoruz"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Bakkal, "Bütün taraftarlarımızı artık stada davet ediyoruz. Çünkü onlar olduğu zaman çok farklı sonuçların ortaya çıkacağını veya çok coşkulu oynayacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçına da değinen Bakkal, "Bizim alt yapıdan getirdiğimiz oyuncularla birlikte bir harmanlama yapıp gideceğiz. Bizim için önemli olan lig ama oynadığımız her maçta iyi oynama taraftarıyım. Hasan Hatipoğlu, Gekas, Kerim, Adem, Rıdvan, Gökhan Süzen, Erkan Kaş gibi oyuncularımızla gidip güzel bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

Ligde pazar günü oynanacak olan Boluspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirten Bakkal, "Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Özellikle içerideki maçlara galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Böyle artarak devam etmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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