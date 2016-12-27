SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri
27.12.2016 18:20:52

BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

BEÜ Tahir Karaoğuz konferans salonunda düzenlenen seminerde Batkı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mesleki yeterlilik hakkında yapılan son mevzuat değişiklikleriyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek içim Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilendirme hakkında bilgiler verildi. Seminere, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Zonguldak Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, BAKKA İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birim Başkanı Hakkı Yavuz Toplu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve oda başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda programın açılış konuşmasını yapan BAKKA İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birim Başkanı Hakkı Yavuz Toplu, mevzuat hakkında bilgiler verdi. Toplu, "Zonguldak ilinde gerek tehlikeli gerekse çok tehlikeli sınıflarında birçok işletme bulunmakta bu işletmelerin 2017 yılından itibaren yasa le ilgili uyması gereken bazı mevzuat hükümleri var. Bu mevzuat hakkında gerekli bilgilerin verilmesi gerekmekte bu aşamada ajans olarak bölgenin kalkınmasında uygulamanın bölgedeki kurum ve kuruluşlara aktarılması gerekiyor. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdiğini ifade eden Zonguldak Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, "Türkiye İş Kurumu olarak işsizliğin önlenmesinde ve istihdamın geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra istihdamın korunmasını sağlamak temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda istihdamın korunmasına yönelik, kurumumuzca çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla mesleki eğitim kuruşları düzenlenmektedir. Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. maddesinin 3. Fıkrasında mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunana tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılmayacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmelik çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, Mesleki Yeterlilik" hakkında katılımcılara sunum şeklinde bilgiler aktardı. Yaklaşık 2 saat süren seminer soru cevap kısmından sonra sona erdi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.
27.12.2016 18:47:17
Yeni yılda süte zam
Yeni yılda süte zam
Ulusal Süt Konseyi, yeni yıldan itibaren üreticiden alınan süte litre başına 6 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
27.12.2016 18:16:15
Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı
Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören kanun değişikliğini onayladı.
27.12.2016 17:42:04
El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatında IŞİD tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 bordo berelinin cenazeleri, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
27.12.2016 17:32:18
Yılın teknik direktörü Simeone
Yılın teknik direktörü Simeone
La Liga takımlarından Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone, 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.
27.12.2016 17:29:36
Eski Adalet Bakanı beraat etti
Eski Adalet Bakanı beraat etti
Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık beraat etti.
27.12.2016 17:15:47
Türkiye'de siyasi partilerin kaç üyesi var?
Türkiye'de siyasi partilerin kaç üyesi var?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Türkiye’de 95 parti, 12 milyon siyasi parti üyesi var' dedi.
27.12.2016 17:11:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları