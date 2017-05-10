11.05.2017 09:00:14

Bakırköy'de 'Matematik Kültürü ve Eğitimi' paneli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 'Türkiye'de Matematik Kültürü ve Eğitimi' programı düzenleyecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, "Türkiye'de Matematik Kültürü ve Eğitimi" programı düzenleyecek.Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (İLESAM) katkılarıyla program, bugün saat 13.00'te, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde başlayacak.Bakırköy Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Müftüoğlu, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen'in yapacakları konuşmaların ardından program, 'Türkiye'de Matematik Kültürü ve Eğitimi' paneliyle devam edecek.İLESAM İstanbul Temsilcisi Cafer Vayni'nin yöneteceği panelde; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kurulay ile matematikçi yazarlar Serdar Demirci ile Zeki Sağatcı, matematiğin nasıl sevdirilebileceği ve bu yöndeki kültürün nasıl geliştirilebileceği konusunu anlatacaklar.Panelin ardından gazeteci yazar Recep Arslan ve İLESAM İstanbul Temsilcisi Cafer Vayni koordinatörlüğünde sürdürülen Bakırköy Anadolu Lisesi Yaratıcı Yazarlık Atölyesini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verilecek. İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın konuşmasından sonra Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkan yardımcıları Reşad Mecit ve Hayal Rıza yeni çıkan Delicesine ve Aşk Olsun kitaplarından şiirler okuyacak. Sunuculuğunu Bakırköy Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Sevil Yılmaz Turan'ın yapacağı etkinlik, Bakırköy Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Oğuz Mercan'ın mini bir konseriyle sona erecek.