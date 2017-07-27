27.07.2017 19:01:28
Bakanlıktan Avrasya Tüneli açıklaması
Avrasya Tüneli, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli'nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.
Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Asya - Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır.
Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir.