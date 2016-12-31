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Bakanlık destekli filmler gişede üst sıralarda
31.12.2016 19:38:33

Bakanlık destekli filmler gişede üst sıralarda

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 'Dağ 2', 2016'nın en çok izlenen filmi olurken, 'İftarlık Gazoz', ve 'Somuncu Baba' bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen filmler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen "Dağ 2", 2016'nın en çok izlenen filmi olurken, "İftarlık Gazoz", ve "Somuncu Baba" bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen filmler arasına girdi.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile "Box Office Türkiye"den derlediği bilgiye göre, Türk sinema sektörü Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle başarılarını sürdürüyor.

Sinema sektörüne devlet desteği, 2005'te yürürlüğe giren 5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun" ile yeni bir boyuta kavuştu ve bugüne kadar sektöre 321 milyon TL destek sağlandı. Bu yıl, 28,5 milyon lira gibi rekor bir miktarda destek verilen sinema sektörüne, gelecek yıl için 40 milyon lira kaynak ayrıldı. Bakanlık tarafından desteklenen filmler uluslararası alanda başarılara imza atarken, gişede de üst sıralarda yer aldı.

Bu yıl vizyona giren 355 filmin, 134'ünü yerli yapımlar oluşturdu. Bu Türk filmlerinin 30'u da Bakanlıkça verilen sinema desteklerinden yararlandı.

Destek alan filmlerden, "Dağ 2", "İftarlık Gazoz" ve "Somuncu Baba", bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen ilk 100 film arasına girdi.

Bakanlık destekli "Dağ 2", 2 milyon 794 bin 288 seyirciyle yılın en çok izlenen filmi olurken, dünya genelinde en fazla izlenen filmler arasında yer alan ve Türkiye'de 1 milyon 461 bin 576 seyirci tarafından izlenen "Batman ve Superman", 1 milyon 304 bin 999 kişi tarafından izlenen "Buz Devri", 1 milyon 165 bin 583 kişinin izlediği "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" gibi Hollywood yapımlarını geride bıraktı.

İftarlık Gazoz en çok izlenen 100 film arasında 1 milyon 30 bin 581 seyirci ile 16. sırada yer aldı. İftarlık Gazoz, IMDB'nin 2016'nın en popüler 10 film arasında gösterdiği ve 956 bin 223 seyirci tarafından izlenen "Suicide Squad: Gerçek Kötü" ile 599 bin 787 kişinin izlediği "Warcraft"tan daha fazla seyirciyle buluştu.

Yine Bakanlık tarafından desteklenen "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" 163 bin 88 ile en fazla izlenen 100 film arasında yer aldı.

DESTEK ALAN FİLMLERDEN ULUSLARARASI BAŞARI

Bakanlık destekli filmler gişe başarılarının yanı sıra Cannes, Berlin, Venedik, Saraybosna, Montreal gibi uluslararası yarışmalardan da ödülle döndü.

Bu yıl Oscar ödüllerinde Türkiye adayı olan "Kalandar Soğuğu" Asya'nın Oscar'ı olarak kabul edilen "10. Asya Pasifik Film Ödülleri"nde "En İyi Film", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "İlk APSA Yeni Sinema" ödülleri de dahil olmak üzere uluslararası film festivallerinde toplam 22 ödülün sahibi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen "Albüm" Cannes Film Festivali'nde "Yenilikçilik Ödülü"ne, Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"ne; "Rüzgarda Salınan Nilüfer" filmi, Uluslararası Montreal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" Ödülüne, "Koca Dünya" filmi, Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, "Mavi Bisiklet" filmi, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen" ödüllerine layık görüldü.

Diğer taraftan, Türkiye'nin en önemli festivalleri olan Antalya Uluslararası Film Festivali'nin ulusal yarışmasına seçilen 12 filmin 11'ini, Adana Uluslararası Film Festivali'nin ulusal yarışmasına seçilen 12 filmin 8'ini ve İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ulusal yarışmasına seçilen 11 filmin 9'unu Bakanlık destekli filmler oluşturdu.


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Bakanlık destekli filmler gişede üst sıralarda
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 'Dağ 2', 2016'nın en çok izlenen filmi olurken, 'İftarlık Gazoz', ve 'Somuncu Baba' bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen filmler arasında yer aldı.
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