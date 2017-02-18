18.02.2017 13:46:52

Bakanlardan terör saldırısına ilişkin ortak açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, terör saldırısının yaşandığı Şanlıurfa V

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, terör saldırısının yaşandığı Şanlıurfa Viranşehir'de inceleme yaptı.İncelemenin ardından ortak açıklama yapan bakanlardan Süleyman Soylu, 2 şehidin yanı sıra yaralanan 11 kişinin tedavisinin sürdüğünü, saldırıya ilişkin 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, " Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur. Aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunacakken araç patlatılmış ve şehit olmuştur"dedi.Adalet Bakanı Bozdağ ise, bu saldırıların adaleti yıldıramayacağını söyledi:"Bu saldırılar, adaleti tesis etmek için gece gündüz çalışan hakim ve savcılara yardım eden kardeşlerimize yapılan saldırılar, adaleti yıldıramayacaktır.