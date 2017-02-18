18.02.2017 17:38:46

Bakanlar terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör s

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla terör saldırısının yaşandığı Savcılar Sitesinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.Hastanedeki doktor ve yöneticilerle görüşen Bakanlar, yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi alarak şifa dileğinde bulundu. Yaralıların yakınları ile de görüşen Bakanlar, geçmiş olsun temennilerini iletti.Bakan Soylu, Bozdağ ve Çelik bölgedeki temaslarını sürdürüyor.(Bekir Basmacı - Orhan Erkılıç / İHA)