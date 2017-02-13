13.02.2017 20:56:02

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 11.35'te toplandı.

Toplantının ana gündemini referandum süreci oluşturuyor. Referandum tarihinin netleşmesinin ardından yapılacak çalışmaların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesinin öngörüldüğü toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının da ele alındığı tahmin ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki kritik hedef El Bab'ın IŞİD'den tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara ilişkin gelişmelerin de Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı öngörülüyor. Suriye'de çözüm arayışlarının, ekonomideki gelişmelerin ve piyasalardaki son durumun da ele alınan diğer başlıklar olduğu bildirildi.

KRİTİK TOPLANTI 8,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 8 saat 30 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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