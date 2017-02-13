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13.02.2017 20:13:38
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı yaklaşık 8 saat 30 dakika sürdü.
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