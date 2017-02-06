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06.02.2017 19:17:01
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü.
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