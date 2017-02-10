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Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti
11.02.2017 00:11:44

Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde koordineli olarak düzenlenen 'Türkiye Güven-Huzur (3)' uygulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde koordineli olarak düzenlenen "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulaması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 görevli katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, EGM Koordinasyon Merkezinde uygulamaya katılan emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleriyle canlı bağlantı kurdu. Bağlantı kurduğu personellere uygulama hakkında sorular soran Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızla temasta gerek emniyet, gerek jandarma, gerekse sahil güvenlik ekiplerimizin ortaya koyduğu titizliği, ayrıca sizin nezdinizde tekrar tebrik ediyorum. Aynı kararlılık, aynı nezaket, aynı titizlikle bu konuya devam etmeniz bizim en önemli beklentimizdir. Hem mesai yaptığınız arkadaşlarınıza, uygulamada karşı karşıya geldiğiniz vatandaşlarımıza ve altını çizerek söylüyorum ailelerinize de burada müsteşarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcımız, bütün arkadaşlarımızın selamları var, muhabbetleri var, kolaylık dilekleri var. Allah sizleri muhafaza etsin, korusun."

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