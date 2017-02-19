19.02.2017 22:03:12

Bakanı Avcı, '3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması' Gala ve Ödül Törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Siyer Vakfı tarafından düzenlenen 'Kamil İman, Kamil İnsan' temalı '3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması' Gala ve Ödül Törenine katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Siyer Vakfı tarafından düzenlenen "Kamil İman, Kamil İnsan" temalı '3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması' Gala ve Ödül Törenine katıldı.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Demir, Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnek ahlakı ve şuurunun anlaşılması amacıyla açılan yarışmayı anlamlı bulduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kamil İman, Kamil İnsan Temasıyla düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslar arası Kısa Film Yarışması ödül törenine sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. SİYER Vakfı tarafından üç yıldır düzenlenen ve sinema sektöründe Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in örnek ahlakı, emin şahsiyeti, mücadelelerle geçen hayatının anlaşılabilmesi, onun bize vaaz ettiği ahlakın anlaşılabilmesi ve bu konularda şuur oluşmasını sağlaması için üretilmesinin teşvik eden bu yarışmayı çok mühim, çok anlamlı buluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu yolda gayret sarf eden bütün genç arkadaşlarımı niyet hayır, akıbet hayır düsturuyla hayırlı çalışmalar ve başarılar niyaz ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Bakan Avcı'dan sinema öğrencilerine kitap tavsiyesiAyşe Şasa'nın 'Yeşilçam Günlüğü' kitabını sinema öğrencilerine tavsiye eden Bakan Avcı, "Artık adet haline geldi. Bu tarz programlarda gençleri gördüğümüzde eski bir hoca alışkanlığıyla kitap tavsiye etmeden duramıyoruz. Bugünün kitabı da sevgili Ayşe Şasa'nın 'Yeşilcam Günlüğü' kitabı olsun. Sevgili hocalarımız sinema mektebinde tavsiye etmişlerdir ancak eski bir iletişim hocası olarak tavsiye etmiş olayım. Yeşilcam Günlüğü'nde sinemada neleri yapabileceğimizi ve yapamayacağımızı çok güzel anlatır" şeklinde konuştu.3. Alemlere Rahmet Uluslar arası Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreninin açılış konuşmasını yapan Bakan Avcı'ya günün anlam ve önemine ilişkin SİYER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya bir plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından Bakan Avcı başka bir programa katılmak üzere salondan ayrıldı.