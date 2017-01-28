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Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz
28.01.2017 12:49:16

Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi de üretiyoruz. İnşallah daha yüksek hızlı treni de göreceksiniz.' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Arslan, valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, işleri yerinde tartışabilmenin, yerinde konuşabilmenin ve çözümleri yerinde üretecek olmanın memnuniyetiyle Kayseri'de olduklarını belirtti. 

YHT Projesi

Arslan, bir gazetecinin "yüksek hızlı trenin (YHT) Kayseri'ye ne zaman geleceğini" sorması üzerine de şunları kaydetti:

"Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, 'ben görür müyüm' demiyordu, 'torunum görür mü' diyordu. AK Parti ile bunlar gerçekten değişti. Artık fikri ortaya koymak ile sonucu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. Bu bizim memnuniyetimiz. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Dünyanın sekizinci, Avrupa'nın yüksek hızlı tren hattına sahip altıncı ülkesiyiz ve çok başarılı bir şekilde uyguluyoruz, bu hizmeti alıyoruz. Zaten söylemiştim Kayseri bizim için bir merkez, Kayseri bizim için önemli. Dolayısıyla Ankara'da Kayseri'ye hatta İstanbul'dan Kayseri'ye misafirlerimizin, insanlarımızın seyahat edebilmesi için 250 kilometre saatlik hıza sahip yüksek hızlı trenimizin Kayseri'ye gelmesi, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın daha önce verdikleri sözler çerçevesinde takip ettiğimiz bir konu. 1/5000'lik haritalara işlenmesi dahil, sondaj çalışmaları dahil şu an devam ediyor.İnşallah, temmuz ayına kadar biz bu projeleri ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Böylece de yüksek hızlı treni artık rüya olmaktan çıkarıp, fiilen işine başladığımız, inşallah birkaç sene içerisinde bitirip İstanbul'dan Kayseri'ye, sadece Yerköy'den, Ankara'dan değil, İstanbul'dan Kayseri'ye yüksek hızlı trenle seyahat ettiğimiz yeni bir ulaşım türüne de hep beraber kavuşmuş olacağız. Bu projenin öneminin farkındayız. Burada da Ankara'da da konuşuyoruz. Bugün hassaten Kayseri'nin de beklentilerini bildiğimiz için hem Demir Yolları Genel Müdürüm hem Karayolları Genel Müdürüm de benimle birlikte. Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi de üretiyoruz. İnşallah siz daha yüksek hızlı treni de göreceksiniz, onun çok başka yerlere de gittiğini göreceksiniz, hep beraber göreceğiz. Çünkü hedeflerimiz büyük."



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