SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
31.12.2016 09:16:26

Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakanın kendisini FETÖ'nün selamıyla müsteşarlık görevini kabul etmemesi için tehdit ettiğini söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, “Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz” dendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Cihannüma Derneğince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sorunlar ve Sorumluluklarımız" konferansında konuşma yaptı.

28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Önümüze böyle yeni bir bariyer koydular. Her alanda bu insanlar sivil toplum örgütü kurdular. Her alana girdiler. Bir başka şey daha yapıldı. 28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler. Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ'ye ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sivil toplum bunlara ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sadece şunu söyleyeyim size o tarihlerde yadırgamıştık, Fetullah Gülen çıkıp, 'Devlet istiyorsa, o tarihte okullarımızın anahtarını teslim etmeye hazırız' diyordu. Okulları azaldı mı? Okullarda ulaşamadıkları ailelere, dershaneler üzerinden sirayet etme, birden bire bakıyorsunuz toplumun her kesimini kuşattılar. Önlerine çıkabilecek diğer engelleri bir anda denklemin dışına ittiler ve benim 1990'lı yıllarda ifade ettiğim diğer İslami yapıların hepsi, bir anlamda tu kaka haline geldi, kendini iyi yetiştirmiş, medeni sadece Fetullahçılar kaldı. Kamu kurumlarında personel alınırken, üniversitelerde bunlar hep prezantabl insan olarak karşımıza çıkartıldılar. Hep onlar tercih edilir hale geldi."

BAKANDAN FETÖ TEHDİDİ

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi." 

Tekin'in tehdit edildiğini belirttiği 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturmuştu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
31.12.2016 09:54:37
Antalya’da biber gazlı gasp
Antalya’da biber gazlı gasp
Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 kişi, ATM’den para çeken bir müteahhidi yüzüne sıktıkları biber gazı ile etkisiz hale getirerek, yanında bulunan 500 TL’yi gasp etti.
31.12.2016 09:37:53
Beyoğlu'nda bir binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda bir binanın duvarı çöktü
İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı metruk bir binanın çöken duvarının altında kalan park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.
31.12.2016 09:13:26
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.
30.12.2016 23:08:57
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.
30.12.2016 22:22:03
İstanbul’da yarın trafiğe kapalı yollar
İstanbul’da yarın trafiğe kapalı yollar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
30.12.2016 22:00:28
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.
30.12.2016 21:29:23
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askerleri videosu montaj'
'Türk askerleri videosu montaj'
TRT'ye 'terörü övme' cezası
TRT'ye 'terörü övme' cezası
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
94 derneğin faaliyeti durduruldu
94 derneğin faaliyeti durduruldu
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması
İçişleri Bakanlığı: PKK’nın 5 yöneticisi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: PKK’nın 5 yöneticisi yakalandı
Emekli promosyonları belli oldu
Emekli promosyonları belli oldu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Diyanet'ten piyango uyarısı
Diyanet'ten piyango uyarısı
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları