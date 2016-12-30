31.12.2016 09:16:26

Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakanın kendisini FETÖ'nün selamıyla müsteşarlık görevini kabul etmemesi için tehdit ettiğini söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, “Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz” dendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Cihannüma Derneğince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sorunlar ve Sorumluluklarımız" konferansında konuşma yaptı.

28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Önümüze böyle yeni bir bariyer koydular. Her alanda bu insanlar sivil toplum örgütü kurdular. Her alana girdiler. Bir başka şey daha yapıldı. 28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler. Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ'ye ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sivil toplum bunlara ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sadece şunu söyleyeyim size o tarihlerde yadırgamıştık, Fetullah Gülen çıkıp, 'Devlet istiyorsa, o tarihte okullarımızın anahtarını teslim etmeye hazırız' diyordu. Okulları azaldı mı? Okullarda ulaşamadıkları ailelere, dershaneler üzerinden sirayet etme, birden bire bakıyorsunuz toplumun her kesimini kuşattılar. Önlerine çıkabilecek diğer engelleri bir anda denklemin dışına ittiler ve benim 1990'lı yıllarda ifade ettiğim diğer İslami yapıların hepsi, bir anlamda tu kaka haline geldi, kendini iyi yetiştirmiş, medeni sadece Fetullahçılar kaldı. Kamu kurumlarında personel alınırken, üniversitelerde bunlar hep prezantabl insan olarak karşımıza çıkartıldılar. Hep onlar tercih edilir hale geldi."

BAKANDAN FETÖ TEHDİDİ

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."

Tekin'in tehdit edildiğini belirttiği 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturmuştu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.

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