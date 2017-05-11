11.05.2017 17:53:54

Bakan Zeybekci KEİ toplantısına katıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4. Toplantısı'na katıldı. Zeybekci, burada Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv ile birlikte basın toplantısı düzenledi. "Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) üyesi ülkelerin yapabilecekleri çok şeyin olduğuna inanıyoruz" diyen Zeybekci, " KEİ ticaretin kolaylaştırılması, bölge ülkelerinde ticarete dair prosedürlerin basitleştirilmesini, gümrük işlerinin kısa sürede tamamlanmasını ve transit ticarete kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizdik" dedi.Liderler ZirvesiBakan Zeybekci, bir gazetecinin 22 Mayıs'da İstanbul'da Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Liderler zirvesine Cipras ve Putin'nin katılımı olup olmayacağını sorması üzerine, "Bütün üye ülkelerin liderleri davet edildi. Muhtemelen büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz liderler seviyesinde. Soçi'de davet ve görüşmeler sırasında bende oradaydım. Olumsuz bir cevap olmadı. Olumlu olacağını düşünüyorum katılım anlamında düşünüyorum. Ukrayna'nın da lider seviyesinde katılacağını düşünüyorum' ifadesini kullandı.Ardından düzenlenen panelin kapanış oturumunda da konuşan Zeybekci, "Toplantımız son derece verimli geçti. Buradaki en önemli başlıklardan bier tanesi ticaretin kolaylaştırılması, karşılıklı ticaret hacminin artırılması gibi konuları değerlendirdik. Bu kapsamda atacak olacağımız adımları konuştuk ve KEİ strateji belgesini de hazır hale getirdik. Bu belgelerle bölgemizdeki işbirliğiyle yeni bir dönemi başlatmayı doküman hale getirdik. BUu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.