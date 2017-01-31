31.01.2017 18:19:21

Bakan Zeybekci: 'Fransa ile 20 milyar euroluk ticaret hedefine ulaşabiliriz'

Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 4'üncü Dönem Toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Fransa arasında hedeflenen 20 milyar euroluk ticaret hacmine en kısa sürede ulaşacaklarını, özel sektöre güvendiklerini söyledi.

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Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 4'üncü Dönem Toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Fransa arasında hedeflenen 20 milyar euroluk ticaret hacmine en kısa sürede ulaşacaklarını, özel sektöre güvendiklerini söyledi.Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi 4'üncü Dönem basın toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa Dış Ticaret Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl ve beraberlerindeki heyetler katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Zeybekci, Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı sıkıntılara, Suriye'de yaşanan savaşa, Irak'taki karışıklıklara, enerji ham madde fiyatlarının düşmesiyle bölge coğrafyasındaki ülkelerin genel satın alma gücünün gerilemesine, 15 Temmuz darbe girişimine, ülkedeki terör saldırılarına değindi."Türkiye en sert, zorlu stres testlerini başarıyla geçti"Türkiye'nin en zorlu ve stresli testleri başarıyla geçtiğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Bizim yaşadığımızı bugün gelişmiş ekonomilerdeki dostlarımız yaşasaydı belki yıllarca ekonomileri kendisine gelmezdi, bankacılık sistemi aylarca ayakta duramazdı, menkul kıymetler veya mal borsaları aylarca kendine gelemezdi. Türkiye bütün bu şokları başarıyla attı. Dünya tarihinin sivil Türk demokrasi devrimi olarak geçen şekliyle öyle sonlandı. Hain bir darbe girişimini, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne yapılan bir saldırıyı Türkiye yaşadı. Yani Türkiye ekonomi, hukuk, demokrasi olarak her alanda aklınıza gelebilecek olan en büyük, en sert, en zorlu stres testlerini başarıyla geçti. Uluslararası ekonomi ailesinin bir mensubu olarak, uluslararası demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlükler ailesinin bir mensubu olarak da bunları atlattı ve atlatmaya devam edecek" dedi."Mersin, Sinop nükleer santralleri 2023 yılında hayata geçecek"Fransa ile ekonomik ilişkilerin daha fazla gelişebileceğine inandığını belirten Bakan Zeybekci, "Fransa, toplam ticaret hacmimizde altıncı sırada, doğrudan yabancı sermaye girişinde de Fransa'nın Türkiye'deki payı onuncu sırada. Dolayısıyla Fransa, Türkiye ile tarihi ilişkilerimiz, ekonomik büyüklüklerimiz için bunun çok daha gelişebileceğine inanıyorum. Türkiye tabi ki bu arada Mersin ve Sinop nükleer santralleri konusunda çok hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye 2023, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu nükleer santrallerinin hayata geçmesini istiyor. Bunlardan Sinop, Fransa ve Türkiye açısından farklı bir anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu.Fransa ile 20 milyarlık ticaret hedefine biran önce ulaşmak istediklerini dile getiren Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı: "2014 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye ziyareti sırasında iki ülke devlet başkanı iki ülke ticaretinde 20 milyar euroluk hedef koymuştu. Biz 20 milyar euroluk hedefe 2016 sonu itibariyle 13 milyar euroluk bir performans gösterebildik. Önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde bizim bu 20 milyarlık euroyu tamamlayabileceğimize inanıyorum. Biz bunu yapabiliriz. Çünkü özel sektörümüze inanıyoruz. Şimdi onun için zaten bu JETCO'nun en önemli getirilerinden biride o olacak. Türk, Fransız firmalarının oluşturduğu çalışma grupları bir araya gelecekler, kendi aralarındaki arayışlarla dünyanın en iddialı yatırım teşvik sisteminin de desteğiyle eminim bu 20 milyar euroluk süreci biran önce yakalayacağız. Türkiye'de Fransız yatırımlarının toplamı 6.8 milyar dolar seviyesinde ve Türkiye'de bin 430 tane Fransız şirketi var. Türkiye'nin de Fransa'da 53 adet yatırımı var buda yaklaşık olarak 800 milyon civarında yatırım yapıyor. Biz bunların çok daha fazla artmasını da istiyoruz".Ardından iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlar, imzaların atılmasının ardından Türk ve Fransız işadamlarının katılımıyla gerçekleşen iş forumuna geçti. Zeybekci, burada yaptığı konuşmada da önemli mesajlar verdi. Terör konusunda açıklamalarda bulunan Zeybekci, her ne olursa olsun sürecin sonunda Fransa ve Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Zeybekci, "Türkiye ile Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ni güncelleyecek. Bu şu anlamı ifade ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomik anlamda tam bir entegrasyona girecek. Terör yüzünden bu coğrafyada en çok etkilenen yani terörizmin yuvalandığı ülkede var. Terörizm doğduğu yaşadığı ülkeler var. Bide terörizmin saldırıda bulunduğu ülkeler var. Bunlar birinci sırada Türkiye ikinci sırada Fransa. Bu sürecin sonucunda Türkiye ve Fransa kazanacaktır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.