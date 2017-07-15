15.07.2017 13:16:00

Bakan Zeybekci'den otomotiv açıklaması!

Bakan Zeybekci, “Otomotivde de bizi izlemeye devam edin. Çok yakında inşallah Otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı markalarda artık dünyada en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili güzel şeyler duyacağız” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarıyıl değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişiminde ülkenin geleceği ve onuru adına şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

“Bu bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi” diyen Zeybekci, kalkışmaya karşı milletin sergilediği destansı direnişin dünya tarihine “Türk demokrasi devrimi” olarak yazılacağını söyledi.

Zeybekci, 15 Temmuz ihanetinin Türkiye'yi yolundan döndürmediğini belirterek, darbe girişiminden sonraki ilk iş gününde Türk ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ve ülkenin ekonomi anlamında da bir destan yazdığını ifade etti.

İkinci yarı daha iyi olacak

Milliyet'in haberine göre, dünya ekonomisinde 2017'nin ilk 6 ayında olumlu gelişmeler olduğuna değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin 2017 büyüme tahminiyle ilgili iyileştirmeler yapıldı ama bu iyileştirmeler bile bizim yıl sonu itibarıyla ulaşacağımız büyüme rakamını yakalayamayacak. İlk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümemizin yüzde 2.2'si ihracattan geldi. İkinci çeyrekte, birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme gelecek. İhracatımızın büyümeye net katkısının 4 çeyrek boyunca devam edeceğine inanıyoruz.”

Zeybekci, Türkiye'nin G-20 üyesi ülkeler içinde büyüme performansında üçüncülüğü Endonezya ile paylaştığına işaret etti.

Zeybekci, “Türkiye olarak büyüyeceğiz ve bunu da ihracata dayalı bir büyüme modeliyle gerçekleştireceğiz. OVP'deki yıllık büyüme hedefimiz yüzde 4.4 düzeyindeydi. Ancak biz yüzde 6'lık büyüme ortalamalarına doğru bu sene önemli bir adım atacağız” diye konuştu.