13.02.2017 19:16:11

Bakan Zeybekci'den Denizlili şehit için taziye mesajı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için bir taziye mesajı yayınladı.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için bir taziye mesajı yayınladı.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, El Bab'ta şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör için taziye mesajı yayınladı. Zeybekci mesajında, "Kahraman ordumuz terör örgütlerinin Türkiye'ye ulaşmadan yerinde imha edilmesi için mücadele etmekte ve vatanımızın bölge ile bağının koparılması girişimlerini engellemek, bölgemizde istikrarın ve huzurun sağlanması amacıyla Suriye'de varlığını sürdürmektedir. Bu kutlu dava için El-Bab'da şahadet şerbeti içen Denizlimizin yiğit evladı Uzman Çavuşumuz Emin Güngör'e Allah'tan rahmet, saygıdeğer ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.