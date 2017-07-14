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Bakan Zeybekci'den Avusturya kararı
14.07.2017 14:59:44

Bakan Zeybekci'den Avusturya kararı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ''Avusturya bizi 16 Temmuz'da giriş ile ilgili izin vermiyormuş. Ben senden izin istemedim ki. Böyle bir talebim de olmadı. 25-26'sında Avusturya'ya gideceğiz'' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu, sektör ve birlik başkanlarının katılımıyla düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programına katıldı. "15 Temmuz milli demokrasi destanı ve Türk demokrasi devrimi olarak bundan sonra yüzyıllar boyunca anılacaktır" diyen Zeybekci, "Ama 15 Temmuz'un diğer bir yüzü de, Türk ekonomi devrimi veya ekonomi zaferi olarak da tarihe geçecektir. 16 Temmuz günü öğleden sonra, şöyle bir kendimize gelip de sağımıza solumuza baktığımızda gördük ki bir tefrika yayılıyor etrafa. TL, dolar karşısında değer kaybı itibariyle 15 lira olacak 20 lira olacak, faizler 30'a çıkacak, pazartesi günü borsa darmadağın olacak, Türk ekonomisi yerle bir olacak gibi söylentiler başladı. Ama pazartesi günü saat 8.30'da Türkiye ve Türk ekonomisi bütün dünya ile entegre halinde tıkır tıkır çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR ÇADIR DİREĞİDİR"

Türkiye'yi çadır direği olarak niteleyen Zeybekci, "Dünyanın, bölgenin, coğrafyanın en sahip olunmak isteyen pasaportu Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve kimliği olduğu zaman dikkat edin şuan da bile yaklaşık 1 milyar 800 milyonluk bir nüfusun orta yerinde bu coğrafyanın bu kültür coğrafyasının çadır direği olan Türkiye'dir. Özellikle çadır direği diye söylüyorum. Çünkü çadır direği olduğunuz zaman hedef oluyorsunuz. Hedef olduğunuz zaman da veyahut da Allah korusun bu çadırın direği yıkıldığı zaman da bu çadırın nasıl çökeceğini hep beraber hayal edelim. Ortada bir şey kalmaz, darmadağın olur. Çünkü son zamanlarda en büyük hedefte bu zaten. Bu çadır direğini indirmek, bu çadır direğini kırmak, bu çadır direğini almak. Ondan sonra gerisi kolay" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'u darbe girişimi olarak ne olur bundan sonra tarihimiz boyunca öyle görmeyelim. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz şöyle süreci çok gerilere değil, 20-30 senelik gerilere değil, 15 Temmuz'u Gezi olaylarıyla şöyle bir başlatırsanız ve Gezi olaylarının arkasından 17-25 Aralık derseniz, 17-25 Aralıktan sonra Haziran seçimlerinde birilerini cilalayıp parlatıpta Türkiye'de tek başına istikrarlı hükümetlerden vazgeçirerek Türkiye'yi istikrarsız koalisyon hükümetleri veya belirsizlik ortamına gitmek için bir terör örgütünün partisinin nasıl parlatıldığını, nasıl onların Türkiye partisi ve Türkiye'de parlamentoda siyaset yapacağız diye milletin huzurunda yalan söyletildiğini, 7 Haziran'dan sonra temmuzda nasıl çukur terörüne dönüştürüldüğünü ve çukur terörüyle beraber güneyimizde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları iklim ortamı uygun hale geldikten sonrada 15 Temmuz ile o coğrafyada, Türkiye'de yaratılan bu dengesizlikle, Türkiye'nin vatanın bir parçasının nesebi belirsiz gayrimeşru bilmem ne istanlara dönüştürülmek ile ilgili bir işgal girişimiydi 15 Temmuz.

Temmuz 25-26 tarihlerinde Avusturya ziyaret gerçekleştireceğini belirten Zeybekci, "Avusturya bizi 16 Temmuz'da giriş ile ilgili izin vermiyormuş. Ben senden izin istemedim ki. Böyle bir talebim de olmadı. 25-26'sında Avusturya'ya gideceğiz. Türkiye ile Avusturya, ben Avusturya'ya gittiğim zaman benim oraya ziyaretim ile ilgili tek şey vardı. Türkiye ile Avusturya'nın menfaatlerini en üst seviyeye çıkarmak. 2.6 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizi, 4 milyar dolara, 5 milyar dolara, 6 milyar dolara çıkarabiliyorsak, bunları en üst seviyeye getirebiliyorsak, biz görevimizi iyi yapmış sayılırız" diye konuştu.


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