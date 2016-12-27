SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Zeybekci, Afrika ülkelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirecek
27.12.2016 16:42:59

Bakan Zeybekci, Afrika ülkelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti'ye gideceği bildirildi. Bakan Zeybekci'nin Cibuti ziyaretine Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti'ye gideceği bildirildi. Bakan Zeybekci'nin Cibuti ziyaretine Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılacak.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Zeybekci'nin 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Afrika ülkelerine ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Bakan Zeybekci'nin, 28 Aralık Etiyopya programı kapsamında Etiyopya KEK Eşbaşkanı, Sanayi Bakanı Ahmed Abtew, Etiyopya Dışişleri Bakanı Worknehe Gebeheyu ile ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Bakan Zeybekci'nin 29 Aralık Cibuti programında ise Türkiye-Cibuti İş Forumu Açılış Töreni'ne katılması, Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, Türkiye-Cibuti 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katılması, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismal Omar Guelleh ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Programların yanı sıra Bakan Zeybekci'nin Cibuti programına ek olarak tesis ziyaretleri kapsamında, Cibuti Konteyner Terminali, Dolare Çok Amaçlı Limanı, Türkiye Özel Ekonomik Bölgesini ziyaret edeceği de belirtildi. Bakan Zeybekci'nin Etiyopya ve Cibuti ziyaretlerine milletvekilleri, iş adamları ve STK temsilcileri de eşlik edecek.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

ASELSAN'dan Suudi Arabistan'da şirket
ASELSAN'dan Suudi Arabistan'da şirket
ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC şirketini kurdu.
27.12.2016 16:50:00
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
Anayasa Komisyonu'nda gerginlik
TBMM Anayasa Komisyonu'nun 7. toplantısı tartışmalara sahne oldu.
27.12.2016 16:45:14
Genelkurmay Başkanı Akar’ın acı günü
Genelkurmay Başkanı Akar’ın acı günü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.
27.12.2016 16:38:00
İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar
İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar
İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Trömse şehirlerinde yaşayan Müslümanlar yılın en uzun gecelerinin yaşandığı kış mevsiminde üç vakit namazı iki saat içinde kılıyor.
27.12.2016 16:32:33
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verildi.
27.12.2016 16:21:35
Bir evden dört kamyon çöp çıktı
Bir evden dört kamyon çöp çıktı
Manisa’da bir evden çıkan çöpler görenleri şaşırttı.
27.12.2016 16:19:58
2016'da 133 canlı türü keşfedildi
2016'da 133 canlı türü keşfedildi
2016'da canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiği belirtildi.
27.12.2016 16:19:27
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Hangi aptal Sisi'ye inanır?
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
Türkiye'nin yeni sosyal sorunu: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni sosyal sorunu: Suriyelilerle 2. evlilik
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Türkiye'nin yeni sosyal sorunu: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni sosyal sorunu: Suriyelilerle 2. evlilik
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları