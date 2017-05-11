11.05.2017 17:45:34

Bakan Yılmaz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Berova ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile bir araya geldi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile bir araya geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile eğitime ilişkin bir dizi konuyu görüşmek amacıyla makamında bir araya geldi.Görüşmede; e-okul sisteminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullarda kullanılması, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılması planlanan mesleki eğitim kampüsü projesinin tamamlanması ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi gibi eğitim alanında bir dizi konu ele alındı.Bakan Yılmaz, KKTC Milli Eğitim Bakanına ve çalışma arkadaşlarına ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk Bakan Berova ise KKTC'ye verdiği destekten dolayı Bakan Yılmaz'a teşekkür etti.