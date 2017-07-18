18.07.2017 13:41:56

Bakan Yılmaz: 176 müfredat yenilendi

Bakan İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin yaptığı basın toplantısında, 176 müfredatın yenilendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi. Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur" dedi.



Bakan Yılmaz, yeni müfredatın ilk olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1- 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını belirtti:



"2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz."