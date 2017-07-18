SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Yılmaz: 176 müfredat yenilendi
18.07.2017 13:41:56

Bakan Yılmaz: 176 müfredat yenilendi

Bakan İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin yaptığı basın toplantısında, 176 müfredatın yenilendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi. Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur" dedi.

Bakan Yılmaz, yeni müfredatın ilk olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1- 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını belirtti:

"2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz."


    YORUM YAZ
Kırklareli'de 264 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 264 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'nin Üsküb beldesinde tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan bir işletmede 264 litre kaçak şarap ile bin 360 adet tütünle doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ele geçirilirken, işletme sahibine ise 19 bin 537 TL para cezası kesildi.
18.07.2017 14:18:20
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da yaptığı uygulama sonrası dubaları topladığı esnada minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
18.07.2017 14:18:04
TOKİ 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı
TOKİ 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı.
18.07.2017 14:15:21
Yeni bir ülke kuruldu!
Yeni bir ülke kuruldu!
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın ardıl devleti olarak görülen, Malorossiya (Küçük Rusya) adlı yeni bir ülke kurulduğunu açıkladı.
18.07.2017 14:13:41
İslamofobik saldırılarda rekor artış
İslamofobik saldırılarda rekor artış
ABD'de yayınlanan bir rapor, İslamofobik saldırıların rekor düzeyde arttığını ortaya koydu. Buna göre, son yıllara bakıldığında 2017 yılı en çok Müslüman karşıtı saldırının gerçekleştiği yıl oldu.
18.07.2017 14:05:52
Rusya ve Türkiye anlaştı! ABD bu işe çok kızacak
Rusya ve Türkiye anlaştı! ABD bu işe çok kızacak
Rusya ile müzakerelerin sürdüğü S-400 sistemlerinde pürüzler aşıldı.
18.07.2017 14:02:13
Trump Venezuela'yı tehdit etti
Trump Venezuela'yı tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, “Maduro rejimi 30 Temmuzda Kurucu Meclisi uygulamaya koyarsa, Birleşik Devletler, güçlü ve hızlı ekonomik önlemler alacak” dedi.
18.07.2017 13:55:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MGK'nın ardından sert bildiri
MGK'nın ardından sert bildiri
İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
OHAL 3 ay uzatıldı
OHAL 3 ay uzatıldı
Büyükada toplantısına ilişkin sıcak gelişme
Büyükada toplantısına ilişkin sıcak gelişme
BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
Türkiye PYD mevzilerini vurdu
Türkiye PYD mevzilerini vurdu
İşte 15 Temmuz etkinliklerine katılan kişi sayısı
İşte 15 Temmuz etkinliklerine katılan kişi sayısı
Başbakan: FETÖ'nün ana omurgasını çökerttik
Başbakan: FETÖ'nün ana omurgasını çökerttik
DPÜ’den darbeye karşı akademik yayın!
DPÜ’den darbeye karşı akademik yayın!
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Özgecan'ın katilini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Özgecan'ın katilini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
SON YORUMLANANLAR
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Erdoğan'ın ‘Kalbimdesiniz’ jestine F-16 pilotu böyle karşılık verdi
Erdoğan'ın ‘Kalbimdesiniz’ jestine F-16 pilotu böyle karşılık verdi
İsrailli bakandan Mescid-i Aksa açıklaması!
İsrailli bakandan Mescid-i Aksa açıklaması!
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler açıklaması
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Kılıçdaroğlu: MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir
Kılıçdaroğlu: MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
Kılıçdaroğlu: 2019'da başkan adayı olmayacağım
Kılıçdaroğlu: 2019'da başkan adayı olmayacağım

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları