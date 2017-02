04.02.2017 22:09:38

Bakan Yardımcısı Yayman, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray'da Siyaset Akademisi Eğitim Programı kapsamında 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu ders verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray'da Siyaset Akademisi Eğitim Programı kapsamında 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu ders verdi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programına katıldı. Bakan Yardımcısı Yayman, katılımcılara 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konusunda ders verdi.Çok sayıda davetli ve partililerin katıldığı programda konuşan Bakan Yardımcısı Yayman, Türkiye'de 66 yılda 6 darbe gerçekleştiğini söyledi. 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Darbesi, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat Postmodern Darbesi, 17 Nisan 2007 E-Muhtırası ve 15 Temmuz 2016 Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) darbe girişimi yapıldığını belirten Yayman, "Başbakanlardan, partilerden ve zamandan bağımsız sistem problemi var. Darbeleri mümkün kılan bir sistem var. Parlamenter sistemin yönetim krizi var. Devlet reformu ihtiyacı var. 1950-2002, 52 yıl istikrarsızlıkla geçti. Ülke 70 sente muhtaç oldu. Toplum ve siyasette kardeş kavgası oldu. 1980, 115 tur oylamaya rağmen Cumhurbaşkanı seçilemedi. Türkiye 5 ay Cumhurbaşkansız kaldı. Koalisyon pazarlıkları oldu. Uzun süre hükümetsiz dönem... Siyaset değer ve itibar kaybetti. Her on yılda bir askeri darbe oldu. Her darbe, ülke istikrarını bozdu. Demokrasi askıya alındı. Partiler kapatıldı. Başbakan idam edildi. Bakanlar idam edildi. Büyük acılar yaşandı. Ülke cezaevine döndü. Demokrasi askıya alındı. Türkiye 500 milyar kaybetti. Devlet sistemi çöktü. Postmodern darbe oldu. Ekonomik darboğaz yaşandı. 11 yılda 9 hükümet kuruldu. Devlete olan güven sarsıldı. Türkiye uluslararası alanda yalnızlaştı. Ağustos 1999 depremi, aynı zamanda politik depremin başlangıcı oldu. Sorun çözen değil, sorun üreten sistem var. 3 Kasım 2002... AK Parti sessiz devrimi oldu. Recep Tayyip Erdoğan 11 seçimi kazandı. 5 genel, 3 yerel, 2 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Büyük kitlelerin desteği oldu. Türkiye tarihinde ilk kez 15 yıllık politik ve ekonomik istikrar... Millet özgüven kazandı. 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi."Türkiye'nin kurtuluşu Cumhurbaşkanlığı sistemindedir"Başkanlık sisteminin 50 yıldır tartışıldığı belirten Yayman, "Rahmetli Turgut Özal Başkanlık sistemini toplumun gündemine soktu. Başkanlık sistemini varoluşsal bir biçimde savundu. Türkiye'nin tek partili olduğu dönemlerde istikrarı sağladığını, parlamenter sistemin krizler ürettiğini savundu. Türkiye'nin var olabilmesi için başkanlık sistemini istedi. Parlamenter sistem istikrarsızlık doğuruyor. Bugünkü sistemde sağda ve solda birlik sağlanmasının imkanı yok. Başkanlık sisteminde icra ve yasama ayrı olacağı için yargı bağımsızlığı kesinlikle korunur. Asıl parlamenter sistem diktatörlüğe yol açan bir sistem. Türkiye için başkanlık sistemi şart. Mevcut sistemle ülke daha fazla yol alamaz. Çağın gerektirdiği dinamik yönetim başkanlık sistemi ile mümkün. Ülkenin yapısal sorunlar içinde boğulma riski var. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi başkanlık sistemine geçiş için fırsattır. Mevcut parlamenter sistem köhne ve yıpranmıştır. Sistem değişimi ile lider ülke konumuna gelmek mümkün. Başkanlık sistemi ile Türkiye uluslararası sistemde daha fazla rekabet edebilir. Ülke içi yapısal sorunlar başkanlık sistemi sayesinde ortadan kalkar. Cumhurbaşkanlığı sistemi ne getiriyor? Başbakanlık makamı kaldırılacak. Seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Cumhurbaşkanına karşı yargı yolu açık olacak. Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak. Cumhurbaşkanı OHAL kararı verip meclise sunabilecek. Yargı bağımsızdı şimdi bağımsız ve tarafsız hale gelecek. Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak. HSYK üyeleri TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Türkiye'nin kurtuluşu Cumhurbaşkanlığı sistemindedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girebilmek için kişi başına düşen milli gelirin 20 bin dolar olabilmesi için Türkiye'de evrensel normlarda bir yönetim sistemi için 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için Başkanlık Sistemini savunuyoruz" diye konuştu.