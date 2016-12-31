31.12.2016 16:55:49

Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den yeni yıl mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Çiftci yayınladığı mesajında; sevinç ve üzüntüleriyle 2016 yılının geride kaldığını belirterek, 'Geride bıraktığımız 2016 yılı demokratikleşme ve kalkınma yolunda önemli adımlarının atıldığı bir yıl olmuş, demokrasi dışı hain darbe girişimi arayışlar gerek Sayın Cumhurbaşkamınız Recep Tayyip Erdoğan, gerekse hükümetimiz ve aziz milletimiz sahip çıkmış ve asla itibar görmemiştir. Türkiye, bu dönemde de devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krize rağmen istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecine kararlılıkla devam etmiştir. Aziz vatandaşlarımızdan da aldığımız güç ile istikrar ve güven içerisinde, tüm alanlarda atılan söz konusu adımlar, Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın güçlü ve itibarlı bir ülkesi haline getirmiştir. AK Parti iktidarı olarak yeni yılda da hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın dostça, kardeşçe, huzur ve refah içerisinde yaşamaya devam ettiği, hak ve özgürlüklerinin alabildiğince yaşandığı, 2023 vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyen ve tüm dünyanın gıpta ile baktığı güçlü bir Türkiye'dir. Bu duygularla, 2017 yılının her şeyden önce dostluk ve kardeşliğimizin güçlenip egemen olduğu, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, huzur, refah, birlik ve beraberliğin daha da artacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, barış ve kardeşlik dolu bir dünya dileklerimle tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum' dedi.