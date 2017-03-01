01.03.2017 10:30:55

Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci: '28 Şubat'ta Demokrasiye Müdahale Edildi'

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 28 Şubat'ta demokrasiye sistem dışından müdahale edildiğini, siyasi iktidarın zorla değiştirildiğini ve hukuk devletinin hiçe sayıldığını söyledi.

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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 28 Şubat'ta demokrasiye sistem dışından müdahale edildiğini, siyasi iktidarın zorla değiştirildiğini ve hukuk devletinin hiçe sayıldığını söyledi.Bakan Yardımcısı Çiftci, yaptığı yazılı açıklamada 'bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'ın tarihin tozlu sayfalarında kalmasının önemli olduğunu ifade ederek, "28 Şubat, şöhretli generallerle onlarla işbirliği yapan sivillerin, basın yayın organlarının, yargı mensuplarının, bürokrasinin, üniversitelerin millete yaptığı zulmün adıdır. Asker, yargı, YÖK ve medya birlikte hareket ederek milletin iradesini iş dünyasıyla paylaştılar, medyayla paylaştılar, belli sivil toplum örgütleriyle paylaştılar, elitlerle, seçkinlerle, çetelerle, statüko partileriyle paylaştılar. Bir tek kesimle paylaşmadılar, iktidarın asıl sahibi milletle asla paylaşmadılar. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak biz bu kısır döngüye itirazımızı dile getirdik. Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusuna kesin ve net bir cevap verdik ve millet dedik. 23 Nisan1920'de ifade edildiği gibi Türkiye'yi sadece ve sadece millet yönetir dedik. Bu ülkenin sahibi 77 milyon aziz millettir, siyasetin sahibi millettir, devletin sahibi millettir dedik. Türkiye'yi yönetme iradesini biz hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir grupla, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşılamayacağını şiar edinerek yola koyulduk. Milletin AK Parti eliyle iktidarda olmasından rahatsız olan, Türkiye'nin hakkı söylemesinden, mazlumların yanında durmasından, Filistin demesinden, Gazze demesinden, Suriye, Mısır demesinden, Rabia demesinden, şehit Esma demesinden rahatsız olan iç ve dış mihraklar, 17 Aralık'ta bir araya gelerek 28 Şubat'ta olduğu gibi 'Türkiye'yi millet yönetemez, biz yöneteceğiz' dediler. Biz ne diyoruz, Hayır. Türkiye'yi millet yönetecek diyoruz. Hamdolsun, milletimizin desteği ile dün 28 Şubat ile el ele vererek ortak olan derin yapılanmaların, bir kez daha Türkiye'yi o karanlık ve buhranlı günlere geri döndürme planları gerçekleşmedi. Yine milletimizin desteği ile 'bin yıl devam edecek' dedikleri 28 Şubat sürecinin sorumlularının yargılanmasını, hesap vermesini sağladık. Ben bu vesile ile farklı görüşteki bütün bireylerin, cemaatlerin, STK'ların, grupların her türlü vesayete karşı olma, milli iradeye sahip çıkma noktasında buluşması gerektiğine inanıyor, 28 Şubat post-modern darbesi sürecini ve mimarlarını kınıyorum" dedi.